Çevreci aktivist Greta Thunberg 15 gün yelkenli yolculuğunun ardından New York'a ulaştı

İklim değişikliğine karşı başlattığı öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katılmak amacıyla İngiltere
'den yola çıktığı yelkenlisiyle New York'a ulaştı.
Thunberg'in 'sıfır karbondioksit salımı' yapan yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu aşması 15 gün sürdü. Çevreci, New York'a ayak basmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a iklim değişikliği konusunda bilime kulak vermesi çağrısında bulundu.