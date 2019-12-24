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Çevreci belediye Kepez

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği 'Bölgesel Sıfır Atık İstişare Programı'na katılan Kepez Belediyesi, yemek atıklarından üretilen kompostlarla ekilen çiçek ve ceviz tohumlarını konuk belediyelerin temsilcilerine hediye etti.

24.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:24 Çevreci belediye Kepez
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği 'Bölgesel Sıfır Atık İstişare Programı'na katılan Belediyesi, yemek atıklarından üretilen kompostlarla ekilen çiçek ve ceviz tohumlarını konuk belediyelerin temsilcilerine hediye etti.

Kepez Belediyesi çevreci bir çalışmaya daha imza attı. Sıfır Atık Projesi kapsamında kompost çalışmalarına başlayan Kepez Belediyesi, çevreci etkinliklerle de örnek bir belediye olmayı sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Bölgesel Sıfır Atık İstişare Programı'na katılan Kepez Belediyesi, yemek atıklarından üretilen kompostlarla ekilen çiçek ve ceviz tohumlarını konuk belediyelerin temsilcilerine hediye etti. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çevreci çalışması katılımcılar tarafından tam not aldı.

Kepez Belediyesi, israfın önlenmesi, doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimi konularında önemli çalışmalara imza atıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' ne destek veren Kepez Belediyesi, ilçenin her noktasına yerleştirdiği cam, kağıt, plastik, metal ve giysi atıkları konteynerleri ile atıkları kaynağında ayrıştırıyor. Kepez Belediyesi, aldığı kompost makinesiyle de organik ve bahçe atıklarından gübre, kedi ve köpeklere de mama üretiyor. Kompost Kepez'in park ve bahçelerinde, mamalar ise sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanıyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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