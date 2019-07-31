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Çevreci gençler sahil temizliğinde

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gençler çevreyi temizledi.

31.07.2019 20:18 Çevreci gençler sahil temizliğinde
Bursa'nın Mudanya ilçesinde gençler çevreyi temizledi.

Şükrü Çavuş gençleri, Muhtar Şeref Şaş öncülüğünde çevre gönüllüleri Fırat Başarır ile Umut Şen'in çağrısı üzerine Uzunyalı sahilinde çevre temizliği yaptı. "Temiz çevre için el ele" sloganlı tişörtleri giyerek yapılan çevre harekatında 45 büyük boy poşet insanların çevreye bıraktığı atıklarla doldu. Muhtar Şaş, "Mudanya bizim. Burada yaşıyoruz. Kıymetini bilmeliyiz. Şükrü Çavuş Mahallesi'nde yaptığımız çevre temizliği basında yer alınca çok ses getirdi. Anladık ki çoğu Mudanyalı çevre kirliliğinden rahatsız. Unutulmamalı ki çevreye çöp atıldığı sürece toplamakta bitiremeyiz. Bütün vatandaşlarımız şunu iyice anlamalı ve gençlere, çocuklara anlatmalıdır. Sokakta çöp toplamak görevin değilse de, çöp atmamak sorumluluğundur. Mudanya bizim ve çok kıymetli, ziyan etmemeliyiz" dedi. - BURSA

Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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