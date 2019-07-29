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Çevreci imam cami avlusunu botanik bahçesine çevirdi

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bakımsız haldeki cami bahçesine 240'ı aşkın ağaç diken ve çiçek eken imam, avluyu adeta botanik bahçesine çevirdi.

29.07.2019 14:55
Çevreci imam cami avlusunu botanik bahçesine çevirdi
Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bakımsız haldeki cami bahçesine 240'ı aşkın ağaç diken ve çiçek eken imam, avluyu adeta botanik bahçesine çevirdi.
İmam Hasan Demirtaş, 2009 yılında Maltepe Mahallesi'nde bulunan Hacıilyas Camisi'ne görevlendirildi.
Cami bahçesinin bakımsız olması üzerine harekete geçen Demirtaş, bahçeyi 250'ye yakın farklı cinste bitkiyle buluşturdu.
Avluyu çimlendiren, fidan diken ve çiçek eken Demirtaş, bahçedeki bitkilerin bakımlarını her gün özenle kendi elleriyle yapıyor.
Avludaki ağaçların düzensiz bir şekilde ekildiğini ve bakımlarının yapılmadığını gördüğünü belirten Demirtaş, yeni halinin daha güzel oluduğunu anlattı.
Bahçedeki bitkilere elinden geldiğince bakmaya çalıştığını anlatan Demirtaş, "Yoldan gelip geçenler araçlarını durdurup fotoğraf çekiyorlar. Herkesi camimize bekliyoruz." dedi.
Demirtaş, namaz öncesi ve sonraları ağaçların ve çimlerin budamalarını yaptığını, bitkileri suladığını ve etrafını temizlediğini ifade etti.
Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı ise cemaatin takdirini toplayan Demirtaş'ın çalışmalarının örnek olmasını temenni ettiğini belirterek, "Hasan hocamız gibi çevreye ve görev yaptığı caminin çevresine karşı duyarlı din görevlilerine ihtiyacımız var. Ben kendisini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Maltepe Mahallesi, Balıkesir, Manyas, Güncel

Kaynak: AA

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