Çevreci nesil için önce eğitim
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan, öğrencilerin enerji verimliliği konusunda bilgilendirilmesini ve uygulamada başarılı okulların yıl sonunda 'Yeşil Karne ile' ödüllendirilmesini içeren protokol kapsamında, okullardaki eğitim çalışmaları kesintisiz sürüyor.
12.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:41
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan, öğrencilerin enerji verimliliği konusunda bilgilendirilmesini ve uygulamada başarılı okulların yıl sonunda 'Yeşil Karne ile' ödüllendirilmesini içeren protokol kapsamında, okullardaki eğitim çalışmaları kesintisiz sürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke çapındaki tüm kamu kurumlarında uygulanan, geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınmasını ve enerji verimliliğini sağlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında Bursa'da da Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Yeşil Karne Projesi başlatılmıştı. Proje kapsamında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilkokul 3. ve 4. sınıflar enerji verimliliği ile çevre bilinci alanlarında yıl boyunca çeşitli eğitimlere tabi tutuluyor.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Birimi ile birlikte 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 89 okulda toplam 3 bin 868 öğrenciye yeşil karne eğitimi verildi. Proje kapsamında dereceye giren okullara 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ödülleri verildi. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilkokul 3. ve 4. Sınıflarda devam eden eğitimlerle öğrencilerin bilinçlenmesi, eğiticilerin eğitimi ile tüm öğrencilere ulaşılabilmesi, atıkları kaynağında azaltmak, enerji ve su tasarrufu sağlanması ve ekonomiye katkı hedefleniyor.
Yeşil Karne Projesi kapsamında geri dönüşüm atıklarını toplayan, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren okulların başarılı olanları tespit edilerek bu dönemde da ödüllendirilecektir. - BURSA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke çapındaki tüm kamu kurumlarında uygulanan, geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınmasını ve enerji verimliliğini sağlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında Bursa'da da Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Yeşil Karne Projesi başlatılmıştı. Proje kapsamında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilkokul 3. ve 4. sınıflar enerji verimliliği ile çevre bilinci alanlarında yıl boyunca çeşitli eğitimlere tabi tutuluyor.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Birimi ile birlikte 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 89 okulda toplam 3 bin 868 öğrenciye yeşil karne eğitimi verildi. Proje kapsamında dereceye giren okullara 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ödülleri verildi. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilkokul 3. ve 4. Sınıflarda devam eden eğitimlerle öğrencilerin bilinçlenmesi, eğiticilerin eğitimi ile tüm öğrencilere ulaşılabilmesi, atıkları kaynağında azaltmak, enerji ve su tasarrufu sağlanması ve ekonomiye katkı hedefleniyor.
Yeşil Karne Projesi kapsamında geri dönüşüm atıklarını toplayan, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren okulların başarılı olanları tespit edilerek bu dönemde da ödüllendirilecektir. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Güncel
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir