Çevreci öğrenciler 416 ton geri dönüştürülebilir atık topladı

Sıfır Atık Projesi ve Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kağıthaneli çocuklar Hasbahçe'de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Öğrenciler yıl boyunca toplam 416 ton geri dönüştürülebilir atık toplayarak 8 bin ağacın kesilmesini önledi.

Kağıthane'de Dünya Çevre Günü, Hasbahçe Mesira Alanı'nda düzenlenen programla kutlandı. Çevre bilincini arttırmak ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte Kağıthaneli çevreci öğrenciler yıl boyunca toplam 416 ton geri dönüştürülebilir atık toplayarak 8 bin ağacın kesilmesini önledi.

Programda, öğrenciler ayrıştırılmış çöp kutularına topladıkları çöpleri atarak çevre bilinci oluşturdu. Etkinlikte sahne alan çocuklar birbirinden güzel şiirler okudu. Çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilen çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Programda atık yağ ve kapak toplama gibi alanlarda en başarılı okul ve öğrenciler ise çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Milli Eğitim Şube Müdürü Yunus Çelik, çok sayıda çevreci çocuk ve ailesi katıldı.

"ATIK YAĞI LAVABOYA DÖKEN ANNEMİ UYARIYORUM"

Çevre Günü etkinliğine katılan Oğuzhan Çelikbaş, "Sokakta gezen insanlar bakkaldan bir şeyler alıp yiyor ve çöpünü yere atıyor. Onları gördüğümüzde uyarmamız lazım. Çöpü yerden alarak çöp kutularına atmamız gerekiyor" derken 14 yaşındaki Arda Akcan ise, "Çöpleri geri dönüşüm kutularına atıyorum. Yağları lavaboya döken annemi uyarıyorum. Herkes çevreyi temiz tutmalı" şeklinde konuştu.

"ÇÖPLERİ AYRIŞTIRILMIŞ ÇÖP KUTULARINA ATIYORUM"

Yusuf Can Çelebi ise, "Yerdeki çöpleri ayrıştırılmış çöp kutularına atıyorum. Böylece ülke ekonomisine katkı sağlıyorum" ifadesine yer verirken, etkinlik alanında bulunan diğer çocuklar da cam, metal, plastik gibi atıkların geri dönüşümüne dikkat çekti.

"ATIKLARIMIZI ÇÖPE DEĞİL DE, GERİ DÖNÜŞÜME ATIYORUZ"

Alanda kurulan masada geri dönüşüm malzemelerinden kağıt elde eden Ramazan Sabancılar, kağıtların geri dönüşümü hakkında şu bilgileri verdi:

"Kağıthane Belediyesi El Yapımı Kağıt Atölyesi olarak atıklarımızı çöpe atarak değil de, geri dönüştürerek değerlendiriyoruz. Pamuk, ipek, keten, yumurta kolileri ve gazete kağıtlarını dönüştürebiliyoruz. Çünkü içlerinde selülozlar var. Selülozların liflerini makinamızda hamur haline getiriyoruz. Hamur haline getirdikten sonra suyla beraber teknemize koyuyoruz. Kalıplarımız var ve dökümler yapıyoruz. Suyunu süzdükten sonra keçelere aktarıyoruz. Daha sonra süngerle suyunu alıyoruz ve çamaşır asar gibi asıyoruz. Kuruyunca da bir kağıdımız oluyor."

"OKULLARIMIZDA YAKLAŞIK 416 TON ATIK TOPLAMIŞ OLDUK"

Programda yaptığı kürsü konuşmasında çevre duyarlılığına dikkat çeken Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çevre bilinci çok önemli ve kıymetli. O yüzden tüm çocuklarımızın doğayla yeşille iç içe olması ve bununla beraber geri dönüşümü desteklemesi açısından birçok projelere destek veriyoruz. Özellikle bu sene geçtiğimiz senelere göre topladığımız atık sayısı çok daha yükseldi. Okullarımızda yaklaşık 416 ton atık toplamış olduk. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA