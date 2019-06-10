Çevreci öğrencilerden Vali Kocabıyık'a ziyaret

TEMA gönüllüsü anaokulu öğrencileri Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
'ı ziyaret etti.
Öğrencileri valilik toplantı salonunda ağırlayan Kocabıyık, misafirlerine çeşitli hediyeler verdi.
Çevre temizliği ve doğa sevgisi üzerine çocuklara çeşitli önerilerde bulunan Vali Funda Kocabıyık, atıkların ayrıştırılarak atılması gerektiğini söyledi.
Kirliliğin evrensel bir sorun olduğunu belirten Kocabıyık, şöyle konuştu:
"Hızlı nüfus artışı, buna bağlı artan beslenme, enerji, eğitim ihtiyaçları, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, azalan ve tükenen doğal kaynaklar, artan kirlilik ve iklim değişiklikleri, dünyamızın en önemli çevre sorunlarını oluşturmaktadır. Evrensel bir tehlike olan çevre kirliliğinde çarpık kentleşmeden iklim değişikliğine kadar birçok problemin insan kaynaklı olduğunu belirtmek isterim. Bu ülkenin çevre konusunda duyarlı bir vatandaşı olarak bahsettiğim sorunların çözümünde her birimize büyük sorumluluk düşmektedir. "
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Bülent Güngör ve TEMA İl Temsilcisi Barış Metin öğrencilere eşlik etti.
Kaynak: AA
Güncel