Çevreci örgüt 350: Fosil yakıt şirketleri binlerce insanın erken ölümüne yol açıyor

Çevre kirliliğine karşı yaptığı çalışmalarla bilinen sivil toplum örgütü 350, fosil yakıt temin eden uluslararası dev şirketlerin insan haklarını büyük ölçüde ihlal ettiğini ve doğaya verdiği zarardan dolayı binlerce insanın erken ölümüne yol açtığını kaydetti.Sivil toplum örgütü 350, internet sitesinde dünya genelindeki 10 vakayı inceleyerek kapsamlı bir rapor yayımladı. Rapora göre petrol, gaz ve kömür gibi fosil yakıt üreten dev enerji endüstrisi iklim krizinini derinleştirirken son 30 yılda büyük insan hakları ihlallerine yol açtı.