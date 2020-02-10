Haberler » Dünya » Çevreci örgüt 350: Fosil yakıt şirketleri binlerce insanın erken ölümüne yol açıyor - Haberler

Çevreci örgüt 350: Fosil yakıt şirketleri binlerce insanın erken ölümüne yol açıyor

Çevre kirliliğine karşı yaptığı çalışmalarla tanınan sivil toplum örgütü 350, fosil yakıt temin eden uluslararası dev şirketlerin insan haklarını büyük ölçüde ihlal ettiğini ve doğaya verdiği zarardan dolayı binlerce insanın erken ölümüne yol açtığını kaydetti

10.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:14Çevreci örgüt 350: Fosil yakıt şirketleri binlerce insanın erken ölümüne yol açıyor
Çevre kirliliğine karşı yaptığı çalışmalarla bilinen sivil toplum örgütü 350, fosil yakıt temin eden uluslararası dev şirketlerin insan haklarını büyük ölçüde ihlal ettiğini ve doğaya verdiği zarardan dolayı binlerce insanın erken ölümüne yol açtığını kaydetti.

Sivil toplum örgütü 350, internet sitesinde dünya genelindeki 10 vakayı inceleyerek kapsamlı bir rapor yayımladı. Rapora göre petrol, gaz ve kömür gibi fosil yakıt üreten dev enerji endüstrisi iklim krizinini derinleştirirken son 30 yılda büyük insan hakları ihlallerine yol açtı.
Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:28:51