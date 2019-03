Çevreci Rektör, Doğum Günü Hediyesi Olarak Fidan Diktiriyor

Kaynak: DHA

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitede öğrenim gören öğrenciler ile personelin doğum günlerini cep telefonlarına gönderdiği kısa mesaj ile kutluyor. Rektör Yıldız, doğum günü olan kişiler adına, kampüs çevresine fidan da diktiriyor. Uygulama, öğrenci ve personelden de ilgi görüyor.Göreve 2016 yılında gelen Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, her öğrencinin ve kurum personelinin dikili ağacı olması için çalışma başlattı. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Sivas Fidanlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu personel ve öğrenciler adına, doğum günleri için fidan dikimi projesi başlatıldı. Proje kapsamında, üniversitede öğrenim gören öğrenciler ile personelin cep telefonlarına doğum günlerinde, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın adıyla 'Doğum gününüzü kutlar, sağlık ve mutlulukla nice yıllar dilerim. Doğum gününüz anısına bir fidan dikilmiştir' yazılı kısa mesaj gönderiliyor. Mesaj sonrası üniversitenin belirlenen çeşitli noktalarına fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, 2017 yılında yaklaşık 100 bin, 2018'de ise yaklaşık 80 bin fidan dikildi. Bu yıl ise 60 bin fidan dikilmesi hedefleniyor. Projede ayrıca doğum günleri dışında personel ve öğrenciler, bağış yaparak da fidan diktirebiliyor.Cep telefonlarına gelen kısa mesaj sonrası mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşan öğrenciler ve personel, memnuniyetlerini dile getiriyor. Öğrenciler, sosyal medya hesaplarında üniversite ile Rektör Alim Yıldız'ın hesaplarını etiketleyerek, teşekkür paylaşımlarında bulunuyor.'ÜNİVERSİTE İÇİNDE ESERLERİ OLSUN İSTİYORUZ'Uygulama hakkında bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, "2017 yılında yaklaşık 100 bine yakın fidan diktik. 2018 yılında yaklaşık 80 bin fidan diktik, bu sene de 60 binin üzerinde fidan dikeceğiz. Bu sadece şehir merkezinde olanlar, ilçelerdeki okullarımızda da fidan dikiyoruz. Böylece 3 yıldır burada olan her bir öğrencimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımız için 3'üncü fidanlar dikildi. İnşallah gelecek yıl 4'üncü fidanları da dikeceğiz. Bu ilerleyen zamanlarda da devam edecek. Üniversitemizin boş alanlarına fidan dikiyoruz. Yine üniversitemizin üst kısımlarına da dikiyoruz. Bunlar çam fidanı olmasına rağmen üniversite içerisinde bu sene meyve fidanları da dikeceğiz. Öğrencilerimiz ve diğerler hocalarımız ve çalışanlarımızdan zaman zaman bize geri dönüşler oluyor. Çok şaşırdıklarını ve memnun olduklarını ifade ediyorlar. Doğum günlerinde 'Adınıza bir fidan dikilmiştir, doğum gününüzü kutluyoruz' şeklinde mesaj gönderiyoruz. Birçoğu şaşırıyor, birçoğu da teşekkür ediyor. İnşallah bu böyle devam eder. Daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. En azından hocalarımızın, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin üniversite içinde bir eserleri olsun istiyoruz. Yıllar sonra geldiğinde, bir öğrencimiz mezun olduğunda, kendi dikmiş olduğu ağaçları görebilsin isteriz" diye konuştu.'DOĞUM GÜNÜNDE ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE'Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Uğur Tutar ise adına dikilen fidan dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, "25 Mart benim doğum günüm. Sabah uyandığımda benim doğum günümü ilk kutlayan rektörümüz oldu. Öyle güzel bir hediye ile kutladı ki ben o anı hiçbir zaman unutmayacağım. Bir doğum gününde alınabilecek en güzel hediye bir ağaç ve o ağaç siz ölseniz dahi sizin adınıza dünyada var olmaya devam edecek. Rektörümüze ve bu projeye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok nazik ve ince düşünülmüş güzel bir hediyeydi" dedi.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı olan ve 23 Mart'ta doğan Mustafa Hilmi Bulut ise "Her doğum günümde böyle hocamızdan mesaj gelmesi, adımıza ağaç dikiliyor olması ve doğum günümüzün kutlanması bizi çok gurur verici. Ben çok teşekkür ediyorum. Sadece dikili ağacımız değil, dikili ağaçlarımız olacak. O da ayrıca mutlu ediyor. Hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olan ve 25 Mart'ta doğum günü mesajını alan Ayşe Mine Eğüz de "Doğum günümde rektör hocamdan böyle bir mesaj almak beni çok özel hissettirdi. Türkiye'nin başka bir yerinde böyle bir uygulama var mı bilmiyorum ama insanın dünyada dikili bir ağacı olduğunu bilmesi çok güzel bir his. Rektörümüze personeline, doğaya ve öğrencilerine gösterdiği sevgiden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.- Sivas