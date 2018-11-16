Çevreci Vatandaşlardan Poşet Duyarlılığı

Çevreci vatandaşlar TBMM Çevre Komisyonunda kabul edilen Çevre Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan teklife göre, plastik alışveriş poşetlerinin tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak olmasını olumlu karşıladı. Kent Konseyi
Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun teklifini çok olumlu bulduklarını söyledi.
Çevre ve canlı sağlığı açısından tehdit oluşturan plastik poşetler ve diğer ürünlerin hacim olarak büyük ancak hafif olmaları nedeniyle, rüzgar ile doğaya, derelere, denizlere ulaşmakta olduğunu ifade eden Çidem, günümüzde okyanuslarda plastik adaların oluşmaya başladığını vurguladı.
Plastiklerin petrole dayalı bir madde olduklarını anlatan Çidem, şunları söyledi:
"Yani fosil yakıtlardan elde edilmektedir. İşlenen petrolün arta kalanlarından elde edilir. Petrolü de ithal ettiğimize göre yasaklanması daha az ithalat demektir. Hepimiz biliyoruz ki, plastik poşet çok zararlı. Plastik ambalajların zararı, çevreye yayılarak kirletmek düzeyinde kalmıyor. Plastik torbalar ışık altında kimyasal çözünmeye uğrar.
Siyah torbalar, insan sağlığına tehdit
Bu çözülme sonucu ortaya çıkan kimyasallar havaya, toprağa ve suya karışarak sağlığımızı tehdit ediyor. Atık plastik maddeden üretilen siyah torbalar, insan sağlığını tehdit etmektedir. Genellikle seyyar satıcı ve pazar esnafının kullandığı bu poşetler, pet şişe, kova ve tıbbi atık gibi maddelerin toplanarak tekrar işlenmesiyle üretilmektedir. Artık maddelerin dönüştürülmesi sırasında şeffaflaştırma mümkün olmadığı için koyu tonlarda renklendirme yapılarak yeniden kullanım için dönüştürülmektedir. TBMM de gündemde olan plastik poşetlerin yasaklanması olumlu bir adımdır. Çevre ve halk sağlığını tehdit edecek fosil kaynaklı bu tür çalışmalar olumlu gelişmelerdir."
TEMA Vakfı Kırklareli
İl Temsilcisi Ali Haluk Korur ise kanun teklifinin çok olumlu ve yerinde olduğunu belirtti.
TBMM Çevre Komisyonu üyelerine teşekkür eden Korur, kanun ile doğanın artık daha az kirleneceğini ifade etti.
Doğanın çok önemli olduğunu aktaran Korur, gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakmak için bu tür kanunların önemine değindi.
Kanun teklifine göre poşetlerin 25 kuruştan satılacak olmanın da önemli bir gelişme olarak değerlendirdiklerini bildiren Korur, böylelikle gereksiz poşet kullanımınında önüne geçileceğini de sözlerine ekledi.
Kanun teklifini olumlu karşıladık
Vatandaşlardan Mevlüt Tunç, kanun teklifini olumlu karşıladıklarını söyledi.
"Çevrenin neresine bakarsanız bakın, poşetlerle kaplı" diyerek konuşmasını sürdüren Tunç, kendisinin zorunlu kalmadığı sürece plastik poşet kullanmadığını anlattı.
Çevre açsından bu kanun teklifinin çok önemli olduğunu aktaran Tunç, "Ben tüm vatandaşlarımızın bu teklife olumlu bakacağını düşünüyorum. Dedelerimiz zamanında poşet yerine çuval veya sepetler kullanırlarmış. Bizde buna benzer uygulamalara geçebiliriz." dedi. Hüseyin Kahya
da uygulamanın çok güzel olacağına inandığını bildirdi.
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