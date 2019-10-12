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Çevrecilerden Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman ve beraberindekileri ağırladı.

12.10.2019 12:10Çevrecilerden Başkan Ataç'a ziyaret
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman ve beraberindekileri ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman ve dernek üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Yurtman, Tepebaşı bölgesinde hayata geçirilen çevreci projeler için ve misafirperverliğinden ötürü Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine dernek çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

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