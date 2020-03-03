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Avrupa'yı saran koronavirüs, Türkiye'ye neden gelmedi? El yıkama alışkanlığı fark yaratıyor

Çin'den dünyaya yayılan ve Avrupa'yı da çevreleyen koronavirüs, henüz Türkiye'ye uğramadı. Uzmanlar, virüsten korunmanın en etkin yolunun hijyen olduğunu belirtirken, 2015 yılında Avrupa genelinde yapılan hijyen araştırması, Türkiye'nin çarpıcı farkını ortaya koydu.

03.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:40

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sınır komşularımızın tamamında görüldü ancak 'ye henüz giriş yapmadı.

Kovid-19 binlerce ölümle dünyayı kasıp kavururken, uzmanlar virüsten korunmanın en basit ve etkili yönteminin hijyen olduğunu belirtiyor. Özellikle el yıkama alışkanlıklarının virüsü engellemede önemli olduğu vurgulanırken, 2015 yılında yapılan araştırma ise çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. 'da el yıkama alışkanlığı yüzde 50 seviyesindeyken, Türkiye ise el temizliğine önem veren ülkeler arasında Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor.

Başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi salgın nedeniyle kayıplar verirken, Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan ve İsviçre'deki vakaların neredeyse tümünün Kovid-19'un Avrupa'daki başkenti İtalya'yı ziyaret etmiş olması dikkat çekiyor.

Avrupa'da Kovid-19 haritası

EN ÖNEMLİ HUSUS HİJYEN

Uzmanlar, virüsten korunmak için en önemli konunun hijyen olduğunu ve en basit ve etkili tedbirin ise elleri yıkamak olduğunu vurguluyor. Avrupa Kovid-19 ile en büyük savaşlarından birini verirken data gazeteciğinin ulaştığı sonuç ise çok çarpıcı.

2015 yılında yapılan bir anketse bu soruya verilerle cevap vermiş görünüyor. Statista'nın araştırmasına göre Avrupa'nın bir çok kentinde tuvalet çıkışlarında insanların ellerini yıkamadığını görmek oldukça mümkün.

2015 yılında yapılan hijyen araştırması: Türkiye ikinci sırada

EN AZ HOLLANDALILAR VE İTALYANLAR EL YIKIYOR

Ankete göre tuvaletten sonra ellerini en az yıkayanlar Hollandalılar. Hollandalıların sadece yüzde 50'si tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkıyor. Bu oranı yüzde 57 ile Kovid-19'un Avrupa'daki merkez üssü İtalya takip ediyor.

TÜRKİYE HİJYENDE İKİNCİ SIRADA

Tuvaletten sonra ellerini yıkama alışkanlığının en yoğun görüldüğü ülke ise yüzde 96 oranla Bosna Hersek.

El yıkama alışkanlığının en yaygın görüldüğü ikinci ülke ise yüzde 94 oranla Türkiye. Bu iki ülkede de henüz Kovid-19 vakasına rastlanmaması ise dikkat çekiyor.

Yine Statista'nın Kovid-19'un Avrupa'daki ilerleyişine baktığımızda hijyen alışkanlıklarıyla Kovid-19 yayılması arasında bir paralellik de açıkça görülebiliyor.

Avrupa'yı saran koronavirüs, Türkiye'ye neden gelmedi? El yıkama alışkanlığı fark yaratıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İtalya, Avrupa, Sağlık, Güncel


HABER YORUMLARI (42)
:D:Medeni pisler. Pislikleriyle kalsınlar ! bize bulaşmasın, bulaştırmasınlar.
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SERDAR:Arkadaşlar tabiki gelmez inşallah gelmez diyelim biz tabiki müslümanız ve bunu iddaa ediyorum tüm ülkelerden en temiz ülke biziz adamların tariş muslukları yok koltuk altı pislik içinde daha kim bilir nereleri . . . maşallah bizim tırnak içinde söylüyorum bizim ^^TÜRK^^ milleti temizlikte 1 numara nokta
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ATİLLA:temizlik imandandır kurban olduğum yarabbim
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ADAM GİBİ YAŞAM:şuna kimseni dil söylemeye varmıyor müslüman olmak ayrıcalıktır günde beş vakit temizlik yapıyoruz ibadet yapıyoruz hem günahlardan hemde mikraplardan arınıyoruz
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TEMÎZLÎK SAĞLIKTIR:Tabiki Gerçek anlamda bir Müslümanda temizlik bilinci vardır. Fakat bu ciddi bir sağlık konusudur. Tüm dünya insanlığını tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur. Hijiyenik kuralları ihmal eden herkes risk altındadır.
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ÖMER:Temizlik imandandır. Günde beş defa abdest al, Allah''ın izni il temiz kal.
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MAHMUT HOCA:Günde 5 vakit Abdest her türlü hijyeni sağlar. . . Güzel alınmış bir eğitim her türlü hijyeni sağlar. . .
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MİROSLAV KLOSET:BAKIN BURAYA YAZIYORM. BU İŞİN SONUNDA KLOZET KULLANIMI TOPLU ALANALRDA YASAKLANACAK. . ÇOK PİS BİR UYGULAMA. AŞIRI PİS
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AAAA:klozete oturmadan kagit koy ozaman
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YUSUF D.:Yavaş yavaş o da düzeliyor, mesela benzin istasyonlarının çoğu gayet temiz.
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3.03.2020 13:20:56