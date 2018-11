Çevrenin Korunmasına Yönelik Teklif Genel Kurulda

29 Kasım 2018 Perşembe 19:25



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Üsküdar Kirazlıtepe'de riskli olduğu için yıkılan Esentepe Camisi'nin yerine yenisinin yapılacağını belirterek, "Cami yıkmak ne demek? Bizim tarihimizde bu yok. Can güvenliği söz konusu olduğu için orası yıkıldı. Daha güzelini yapacağız. Bu bizim işimiz." dedi.TBMM Genel Kurulunda, "temel kanun" olarak görüşülen Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddeler üzerinde görüşmeler sürdürülüyor.Önergesi üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek , 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile ilgili hükümlerin çevre yasasının içine yerleştirilmesini "sinsice hazırlanmış bir plan" olarak değerlendirdiğini söyledi.Teklifte, yarım kalan binaların sigorta kapsamına alınacağının söylendiğini aktaran Zeybek, bugün işini, aşını kaybeden insanların, yarım kalmış inşaatlarını nasıl tamamlayabileceğini sordu.Zeybek, Üsküdar Kirazlıtepe'de, "mahallenin camisinin yerle bir edilerek insanların kentsel dönüşüme mahkum edilmek istendiğini" savundu.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Zeybek'in bu sözleri üzerine, söz konusu caminin iki ay önce, bölgenin riskli alan olduğundan Diyanet İşleri Başkanlığınca ibadete kapatıldığını, halkın can güvenliği için yıkılmasında fayda olduğu kanaatinin ortaya konulduğunu belirtti.Turan, belediyenin de bu konuda üzerine düşeni yaptığını ifade ederek, daha güzel bir cami mimarisi projesi hazırlayıp çalışmalara başladığını bildirdi.Üsküdar'da, belediyenin son dönemde 50'den fazla caminin yapımında öncülük ettiğini dile getiren Turan, bu tür konulara ilişkin eleştirilerde daha hassas davranılması gerektiğini söyledi.CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal 'ın, Esentepe Camisi için imar barışından yararlanmak için müracaat yapıldığını ve bu müracaata ilişkin söz konusu belgenin alındığını söyledi. Caminin daha önce tadilatının yapıldığını ve riskli bir alanın bulunmadığını savunan Tanal, "Cami niçin yıkıldı? Deniliyor ki Çamlıca 'da büyük cami yapılıyor, o yüzden bu camiye ihtiyaç yok. Orada yaşlısı, engellisi var. Camilerin halka yakın olması lazım. Konut alanları içinde olması lazım. Orada cami yıkıldı, gerçeği bu." ifadesini kullandı.AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Tanal'ın sözleri üzerine de şunları kaydetti:"O caminin yıkıldığı yere cami yapılacak. 15 yıldan beri benzeri iddiaları çok söylediler ama bunlar hep yalanlandı. Elimde, Diyanet İşleri Başkanlığının 18.7.2018 tarihli yıkım talebi yazısı var. Cami yıkmak ne demek? Bizim tarihimizde bu yok. Can güvenliği söz konusu olduğu için orası yıkıldı. Daha güzelini yapacağız. Bu bizim işimiz."