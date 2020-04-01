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Çevreye atılan kullanılmış maske ve eldivenler tehlike saçıyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı Sağlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler arttırılıyor.

01.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:24
Çevreye atılan kullanılmış maske ve eldivenler tehlike saçıyor
Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı Sağlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler arttırılıyor. Vatandaşlar da kendi çapında tedbirini alırken, kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel atılması tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uzmanlar hasta olmayan ya da sağlık çalışanları gibi hastalarla temas halinde olmayanların maske ve eldiven takmasını fazla önermese de vatandaşlar eldiven ve maske kullanımına önem gösteriyor.

Kendi sağlığını önemseyen bazı Bursalılar ise kullandıkları eldiven ve maske yerlere atarak ortaya istenmeyen görüntüler çıkmasına sebep oluyor. Cadde ve sokaklarda kullanılıp yere atılan maske ve eldivenler sadece kişileri değil toplum sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor.

Uzmanlar sadece maske ve eldivenlerin değil kullanılan ıslak mendil, peçetelerinde yerlere atılmaması konusunda uyarılarına devam ediyor. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa
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