Çevreye bilimsel yaklaşım

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bilimi gençlere sevdirmek maksadıyla kurduğu Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), sosyal sorumluluk projeleriyle örnek oluyor.



Martur Fompak Firması çalışanlarının ailelerine yönelik yapılan organizasyonda, çevre kirliliğinin canlılar üzerinde etkisi anlatıldı, atık yönetimi ve geri dönüşümün önemi vurgulandı. 45 aileden 100 kişinin katıldığı programda Bilim Avcıları Ekibinin metan gazının nasıl oluştuğuna yönelik gösterisi ilgiyle izlendi.



Aileler, 'tohum bombası' atölye çalışması ile toprak içinde zengin bir kültür ortamı oluşturmayı, terk edilmiş arazilerin nasıl yeşillendirileceği ve toprakta bitki oluşumunun geliştirilmesi konularında bilgi sahibi oldular. BTM içindeki dev planetaryumda küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sebep ve sonuçları hakkında gösterilen belgeselin arından aileler 'Görevimiz Mars' sergisini gezerek çocukları ile birlikle keyifli zaman geçirdiler. - BURSA

Kaynak: İHA