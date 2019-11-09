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Çevreye rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Elazığ'da çevreye rastgele ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

09.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:52Çevreye rastgele ateş açan şüpheli yakalandı
'da çevreye rastgele ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, pompalı tüfekle çevreye rast gele ateş ettikten sonra aracıyla olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, 2 araç zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda olayı C.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği ve olay esnasında alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda kullanılan tüfek ise, olay mahalline yakın bölgede bir aracın altına atılmış vaziyette ele geçirildi. - ELAZIĞ

Elazığ, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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