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Çevreye rastgele ateş açtığı yetmedi, dur ihtarına uymayıp onlarca insanın hayatını tehlikeye attı

Diyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen iki kardeş, araç içerisinde etrafa rastgele ateş açtı.

18.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:20
Çevreye rastgele ateş açtığı yetmedi, dur ihtarına uymayıp onlarca insanın hayatını tehlikeye attı
Diyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen iki kardeş, araç içerisinde etrafa rastgele ateş açtı. Polisin dur ihtarına uymayan kardeşler, ateş açmaları yetmezmiş gibi araçla onlarca insanın hayatını tehlikeye atarak bölgeden kaçtı.

Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan iki kardeş, araçla babalarının iş yerinin önüne geldikten sonra araçtan çevreye rastgele ateş açıldı. Çevredeki polislerin dur ihtarına uymayan araçtaki kardeşler, polise de silah çekmeye kalkınca, güvenlik güçleri karşılık verdi. Teslim olmaları yönünde yapılan çağrıya uymayan araçtaki zanlılar, onlarca insanın hayatını tehlikeye atarak trafikte kaldırıma çıkıp makas atarak olay yerinden kaçtı.

Yaşan durum vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedilirken, polis zanlıların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Şanlıurfa, 3. Sayfa

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