Çevreyi Kirletene İdari Para Cezası

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Edirne'nin Meriç ilçesinde çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulanacak.Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, doğanın korunması ve temiz bir ortamda yaşanması için başlattıkları mücadele kapsamında belediye, jandarma ve emniyet ekiplerinin rutin kontrollere başladığını belirtti.Çevreyi kirletenlerin cezasız kalmayacağını aktaran Güngör, açıklamasında şunları kaydetti:"Döküm alanlarının dışındaki yerlere hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları ve çöp döken şahıs ve tüzel kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41. maddesine istinaden idari para cezası uygulanacak olup ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu kapsamında yasal işlemler yapılacaktır. Mesire alanları, orman alanları, dere yatağı, kaldırımlar, yol kenarı gibi boş alanlara döküm yapanları, çöp atanları ve mesire alanlarına zarar verenleri görmeleri halinde döküm yapan aracın bilgilerini vatandaşlarımız gerekli yerlere ihbarlarda bulunsun. Çevreye zarar veren kişi veya tüzel kişilikler hakkında cezai işlem uygulanacak olup, amacımız daha temiz bir çevre, daha temiz bir Meriç. Bu anlamda duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."