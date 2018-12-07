Çevreyi Korumak İçin Bez Torba Dikiyorlar

07 Aralık 2018 Cuma 11:21



07 Aralık 2018 Cuma 11:21

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (KOMEK) eğitim gören kadınlar, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zararlara diktikleri bez torbayla dikkat çekiyor.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına KOMEK'ten destek geldi.KOMEK Köseköy Kurs Merkezi'nde kursiyerler, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zararlara dikkati çekmek ve bez torba kullanımının yaygınlaşması için bez torba dikmeye başladı.Açıklamada görüşlerine yer verilen kursiyer Meriç Tekoğlu, geçmişte naylon poşetlerin olmadığına işaret ederek, "Biz çocukken, file, bez torbalar ve kese kağıtları vardı. Naylon torbalar hayatımıza sonradan girdi ve hem çevremize hem insanlığa zararı büyük oldu. Bu yasa sayesinde geçmiş günlere dönüyoruz. Diktiğimiz bu bez torbalarla yasaya destek vermeye karar verdik." ifadelerini kullandı.Kursiyer Sema Özler de, çocuklara temiz bir dünya bırakılması gerektiği vurgulayarak, şunları kaydetti:"Çevre yasasının ardından KOMEK kursiyerleri olarak harekete geçmek ve bu yasaya destek vermek istedik. Tüm arkadaşlar bez torbalar dikmeye başladık. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakalım istiyoruz. Bunları arkadaşlarımıza da dikiyoruz, güzel bir hediye oluyor. Bu torbaların kullanımının yaygınlaşmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimize bu yasa için teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra KOMEK'in bize torbaları dikmek konusunda sağladığı katkılara da teşekkür ederiz."