Çevreyi Tanıyıp, Eğlendiler, Öğrendiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yapılan etkinlikte öğrencilere, suyun yaşam fonksiyonları için önemi anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, ilkokullarda 'serbest etkinlikler' dersinin verimliliğini artırmak için gerçekleştirilen 'Çevreni tanı, eğlen öğren' projesinin Mart programı tamamlandı. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, suyun kullanımı ve canlıların yaşantısındaki önemi yapılan etkinlikle öğrencilere anlatıldı.

Projenin pilot okulları Yıldırım İlkokulu, Emir Koop. İlkokulu ve Gazi İlkokulu'ndan 173 üçüncü sınıf öğrencisi etkinlikte yer aldı. İlk olarak Hayvanat Bahçesi eğitim salonunda öğrencilere Su ve suyun hayatımızdaki önemi konulu konferans verildi. Konferansın sonunda Hayvanat Bahçesini Bursa'ya kazandıran ve salonda bulunan Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker, suyun doğadan evlerimize kadar uzanan yolcuğunu öğrencilere anlattı. Konferansın ardından, kurak bölgelerdeki insanların suya ulaşma ve evlerine getirme hissini yaşamak adına gölden su doldurup bir müddet su taşıyan öğrenciler daha sonra Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Fok ve Penguenleri besleyerek etkinliği tamamladı.

Yaptıkları etkinlikler sayesinde çocukların doğa ve çevre konusunda bilinç kazandığını vurgulayan Bursa Hayvanat Bahçesi Biyoloğu Ayşe Keser, "Serbest etkinlikler dersini daha verimli hale getirebilmek adına bu etkinlikler yapılıyor.Proje kapsamında 3 farklı okuldan 173 üçüncü sınıf öğrencisi 6 ay boyunca her ay farklı bir konuda burada doğa ve çevre ile alakalı eğitim alıyor. Daha önce enerji tasarrufu, nesli tükenen hayvanlar gibi konularda eğitim aldılar. Mart ayında ise Dünya su günü kutlandığı için suyun önemi hakkında bilgiler verdik.Suya ulaşmakta olan insanların neler hissettiklerini, evlerine suları nasıl taşıdıklarını, sağlıklı olmayan suları içmek zorunda kaldıklarını hissetmelerini sağlamak adına bu etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

Dünyada bulunan su miktarına oranla, insanların tüketebileceği su miktarının az olduğu vurgulanan etkinlikte öğrencilerden su kullanımı konusunda israf etmeyeceklerinin söz alındı.

Kaynak: Bültenler