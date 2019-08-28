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Çevreyolundaki kaza, araç kamerasına yansıdı

Çevreyolundaki kaza, araç kamerasına yansıdıİzmir'de, bir otomobilin arkasından gelen kamyonetin çarpması sonrasında savrulması ve iki kamyonet arasında sıkışması, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

28.08.2019 18:18
Çevreyolundaki kaza, araç kamerasına yansıdı
İzmir'de, bir otomobilin arkasından gelen kamyonetin çarpması sonrasında savrulması ve iki kamyonet arasında sıkışması, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, bu sabah saatlerinde, İzmir Çevreyolu'nda meydana geldi. Sol şeritten hızla ilerleyen bir kamyonet, önünde giden iki otomobile çarptı. Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle savrulmaya başlayıp, orta şeritte giden bir başka kamyonetle kendisine çarpan aracın arasında sıkıştı. Büyük tehlikenin atlatıldığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iki kamyonet arasında sıkışan otomobilin kazadan önce tehlikeyi sezip, sağ şeride geçmek istediği, ancak başaramadığı, sonrasında da otomobil sürücüsünün aracından çıkıp, panik halinde telefonuna sarıldığı görülüyor.
Çevreyolundaki kaza, araç kamerasına yansıdı

İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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