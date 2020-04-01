Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çevrimiçi kariyer etkinliğine yoğun ilgi

3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı'nın Yapı Kredi stratejik partnerliğiyle gerçekleştirdiği ilk Online Career Summit, binlerce üniversite öğrencisini şirketlerle buluşturup sorularını yanıtlayarak gelecekleri hakkında güven aşıladı.

01.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:37
Çevrimiçi kariyer etkinliğine yoğun ilgi
3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı'nın Yapı Kredi stratejik partnerliğiyle gerçekleştirdiği ilk Online Career Summit, binlerce üniversite öğrencisini şirketlerle buluşturup sorularını yanıtlayarak gelecekleri hakkında güven aşıladı.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Çevrimiçi kariyer etkinliğine yoğun ilgi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye’nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği’ne 8 milyon lira bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı
Kapalıçarşı’nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi Ekonomi
Kapalıçarşı'nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Ekonomi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Ekonomi
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Korona ekonomiyi de vurdu! Mart ayı ihracatında büyük düşüş yaşanacak Ekonomi
Korona ekonomiyi de vurdu! Mart ayı ihracatında büyük düşüş yaşanacak
Dolar 2018 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum Ekonomi
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
VakıfBank’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev bağış Ekonomi
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:39: Korona virüs üretmelerine engel olmuyor - Ekonomi 13:37: Hilton Bomonti sağlık çalışanlarına açıldı - Ekonomi 13:36: Rusya ve ABD enerji bakanları petrol piyasalarındaki durumu görüştü - Ekonomi 13:33: Borsa ilk yarıda yükseldi - Ekonomi 13:33: BTSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 Milyon lira - Ekonomi 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 11:54: Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı - Ekonomi 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:35: Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek - Ekonomi 11:28: Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:52: Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum - Ekonomi 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber