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- Çevrimiçi psikososyal destek

- Çevrimiçi psikososyal destek Sivas'ta korona virüs nedeniyle tedirginlik yaşayan vatandaşlara ücretsiz çevrimiçi psikososyal destek sağlanıyor Sivas'ta korona virüs nedeniyle tedirginlik yaşayan vatandaşlara ücretsiz çevrimiçi psikososyal destek sağlanıyor.

11.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:28
- Çevrimiçi psikososyal destek
Sivas 'ta korona virüs nedeniyle tedirginlik yaşayan vatandaşlara ücretsiz çevrimiçi psikososyal destek sağlanıyor
SİVAS - Sivas'ta korona virüs nedeniyle tedirginlik yaşayan vatandaşlara ücretsiz çevrimiçi psikososyal destek sağlanıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Bu kapsamda kolları sıvayan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü vatandaşların tedirginliklerini azaltmak için psikososyal destek hattını hayata geçirdi. Virüs nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ve tedirginlik yaşayan vatandaşlar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğünün oluşturduğu çevrimiçi (online) psikososyal destek hizmetini arayarak bir nebzede olsa tedirginliklerini gideriyor. Görüntülü ve sesli olarak sunulan hizmette psikososyal destek almak isteyen vatandaşlarla uzman psikologlar bireysel görüşmeler gerçekleştirerek bireylerin sorunlarının çözümünde rehberlik ederek bu süreçte ne yapmaları nasıl davranmaları konusunda tavsiyelerde bulunup, destek oluyorlar.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sivas İl Müdürü Harun Tan, gerek görüntülü gerek sesli yardım isteyen vatandaşlara psikososyal destek verdiklerini ifade ederek, " Bu süreci daha iyi atlatmaları için özellikle haberleri fazla dinleyip etrafında olup biteni alıp psikolojilerini bozmamak için bizim onlara bu konuda önerilerimiz oluyor. Sivas'ta bizim 526 tane yurt dışından gelen öğrencilerimiz vardı. Bunlarla ilgili 3 bini geçkin görüşmelerimiz oldu. Bu öğrenciler ile hem görüntülü hem de sesli konuşarak ne yapmaları gerektiğini nasıl davranmaları gerektiğini bizim arkadaşlar belirtti. Bizde bu süreci hep beraber güzel bir şekilde halkımız ile beraber atlatmayı başarmaya çalışıyoruz" dedi. - Çevrimiçi psikososyal destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Yerel
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