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"Çevrimiçi sürelerle birlikte siber riskler de artıyor"

Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışma, uzaktan eğitim gibi nedenlerle çevrimiçi olma sürelerinin artması siber güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getiriyor.

03.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:19

Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışma, uzaktan eğitim gibi nedenlerle çevrimiçi olma sürelerinin artması siber güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getiriyor. Son dönemde mobil ve ağ üzerinde karşılaşılabilecek zararlı içeriklerin arttığına işaret eden Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, tüm kullanıcıları siber güvenlik konusunda uyardı.

Sönmez, salgına bağlı olarak siber aktivitelerin artmasının bu riski yükselttiğine dikkat çekerek, "Özellikle son bir haftada, içeriğinde coronavirus, covid19 gibi kelimelerin geçtiği zararlı içerikler barındırabilen web sitesi adı ve adreslerinde ciddi bir artış yaşanıyor" dedi.

Tüm kullanıcıları siber risklere karşı uyaran Sönmez, e-posta üzerinden oltalama ile bilgisayarlarda verilerin şifrelenmesi, zararlı içeriklerin Koronavirüs Yayılım Hızı haritasını gösteren web siteleri üzerinden servis edilmesi, zararlı içerik barındıran mobil uygulamaların ve bilgisayarlardaki zararlı Koronavirüs uygulamalarını ortadan kaldıracağını vadeden uygulamaların siber saldırılarda kullanılan başlıca yöntemler arasında olduğunu belirtti.

Başta evden çalışma, uzaktan eğitim gibi nedenler olmak üzere çevrimiçi olma sürelerinin artmasıyla birlikte hem bireyler hem de şirketler için siber güvenliğin daha da ön plana çıktığına işaret eden Sönmez, "Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği bu süreçte hepimiz siber saldırganlar için daha fazla hedef haline geliyoruz. Bu konuda gerekli önlemleri almak çok önemli. Siber riskler maddi kayıpların yanı sıra özellikle şirketler için itibar kayıplarını da beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle güvenilir olmayan içeriklerden uzak durulmasını öneriyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Sigorta, Koronavirüs, CEO, Ekonomi
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