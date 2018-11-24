Çevrimli Katliamı Şehitleri Anıldı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:02



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:02

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyünde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu katledilen 29 kişi dualarla anılarak, şehitlerin isimlerin yazıldığı anıtın açılışı gerçekleştirildi.Terör örgütü PKK mensuplarınca Çevrimli köyüne farklı tarihlerde saldırı düzenlenmiş, olaylarda 29 kişi katledilmişti. Çevrimli köyü mezarlığında, terör örgütü mensuplarınca katledilen 29 kişi için anıt yapıldı. Anıtın açılışına, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Güçlükonak Kaymakamı Serhat Doğan, Güçlükonak Belediye Başkanı Bahattin Aktuğ, Çevrimli Köy Muhtarı İbrahim Özbay ile vatandaşlar katıldı.Burada bir konuşma yapan Vali Aktaş, 10 Haziran 1990 tarihinde eli kanlı bölücü terör örgütünün burada çok kalleşçe, çok alçakça bir katliam gerçekleştirdiğini söyledi. Katliamda kadın, çocuk, bebek toplam 27 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Vali Aktaş, "Bunlar sizlerin yakın akrabaları. Her şeyden önce yüce Rabbimden onlara rahmet diliyoruz. Biz Müslümanlar açıkça şuna inanıyoruz ki onlar şehit mertebesindeler. Bu kanlı eylemi, bu katliamı gerçekleştiren hainlerin, bu şerefsizlerin yanına yaptıkları kar kalmadı. Bu milletin çocukları, bu milletin evlatları, askeri, polisi, jandarması ve güvenlik korucusuyla hak ettikleri ders verildi, arkadaşlarımızın kanı yerde kalmadı. O eylemi gerçekleştirenlerin hepsi ve onlardan sonra gelenler geberip gittiler, cehennemi boyladılar. Allah'ın izniyle onların çok azı kaldı. Biliyorsunuz asker, polis, jandarma ve güvenlik korucularımız ve siz kahraman Şırnak halkının desteğiyle gece, gündüz, kar, kış demeden bütün Şırnak arazisinde ve bütün Türkiye alanında bu hainleri, bu alçakları bulundukları inlerinde dahi bulup orada gebertiyorlar. Allah'ın izniyle bu mücadele yakın bir zamanda nihayete erecek ve bunların son kalıntıları da yine cehennemi boylayacaktır. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın. Allah bizleri şehitlerimize mahcup etmesin. Bu Çevrimli şehitlerimiz başta olmak üzere şehitlerimize mahcup etmesin" dedi.Anıtın iki amacının olduğunu kaydeden Vali Aktaş, şöyle devam etti:"Bu şehitlerimize olan bir minnet borcumuzdur. Onarın hatırasını sürekli yaşatmak için yaptık. Birde bu ihaneti, bu kalleşliği, bu şerefsizliği bütün insanlığımız bilsin diye bu anıtı yaptık. İnşallah bu anıt burada ilelebet kalacaktır. Bizlerde her fırsatta geleceğiz ve inşallah şehitlerimize dualarımızı okuyacağız".Daha sonra Şırnak Müftü yardımcısı Selahattin Özçelik tarafından dualar okunarak, şehitlerin mezarları ziyaret edildi.Terör örgütü PKK mensuplarında 10 Haziran 1990 tarihinde düzenlenen saldırı sonucu 27 kişi şehit olmuştu. Olaydan 6 yıl sonra tekrar saldırı düzenleyen terör örgütü PKK mensupları, bu saldırıda da 2 korucuyu şehit etmişti. - ŞIRNAK