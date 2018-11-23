Ceyda Düvenci'nin Paylaşımı Kafaları Karıştırdı! Oyunculuğu Bıraktı mı?

Geçtiğimiz yıllarda serebral palsi hastası kızı Melisa'dan ilham alarak yazdığı çocuk kitabıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan sonra ünlü oyuncu mesaj yağmuruna tutuldu.

"ÇALIŞ CEYDA ÇALIŞ"

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan Ceyda Düvenci'nin "Hayaller, hedefler... Çalış Ceyda çalış." notuyla paylaştığı fotoğrafta Klinik Psikolojiye dair akademik kitapların yer alması, ünlü oyuncunun hayranları tarafından "Acaba oyunculuğu bıraktı mı?" Yorumları yapılmasına neden oldu. İşte, Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı:

PSİKOLOJİYE DÜŞKÜN

Ceyda Düvenci, yazın hayatına olan ilgisini yazdığı çocuk kitabı pekiştirmişti. Düvenci'nin psikolojiye olan ilgisi de biliniyor. Düvenci, geçtiğimiz aylarda Psikanaliz'in kurucusu Sigmund Freud ile ilgili gittiği bir eğitimden de fotoğraf paylaşmıştı.

Ceyda Düvenci'nin yazdığı çocuk kitabı