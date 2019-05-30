Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti aşk tazeledi!

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 2015 yılında evlenmişti. Çift, sosyal medya hesaplarından eğlenceli aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

"EL ELE ROMANTİK GÜNLER BİZİ BEKLER"

Çift, 2 yıl aradan sonra tatile çıktı. "El ele, romantik günler bizi bekler" diyen Ceyda Düvenci, duygularını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, "Sevgiliyle baş başa bir tatili 2 yıl aradan sonra fazlasıyla hak ettik... Gönlümüz, duamız çocuklarda... El ele, romantik günler bizi bekler... Yeni yerler görüp, keşfetmenin ve baş başa birkaç günün heyecanıyla çıktık yola... İyi tatiller sevgilim" ifadelerini kullandı. Düvenci'nin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.