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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan dudak dudağa doğum günü kutlaması

Aşklarıyla imrendiren çift Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'den dudak dudağa doğum günü pozu geldi.

26.08.2019 12:25
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan dudak dudağa doğum günü kutlaması

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, birbirine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor.

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Evliliklerinde dört yılı geride bırakan çift, 2017 yılında da oğulları Okan Ali'yi kucağına almıştı. Mutlu bir aile kuran Düvenci, bugün 42. yaşına giren eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

DUDAK DUDAĞA POZUNU PAYLAŞTI

Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı eşi ile dudak dudağa olan romantik kareye "Sen... Hep sen... İyi ki sen... Hep sen... İyi ki doğdun sevgilim... Beraber yaşlanalım..." notunu düştü.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan dudak dudağa doğum günü kutlaması

Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Düvenci, Magazin

YORUMLAR (9)
#YORUMCU: İlk başta çok güzel geliyordu ama artık devamlı ve devamlı gözümüze sokmaları inandırıcılığı kalmadı açıkçası. Birde bu tarz fotoğrafları kendinize saklayın lütfen.
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BUĞRA: mutluluklar diliyorum ama bir o kadar da birbirine yakıştıramadığım iki tip. adam kadından kısa olmayacak arkadaşım. .
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GÖSTERİŞ: Bunlar podyumlara oynuyor resmen. Bir ara takip ediyordum ikisini de, sonra boşanmış oldukları kişilere nazire yaptıklarını anladım, yaşadıklarının bir gerçekliği yok yani, işte o zaman takibi bıraktım.
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HS: BENCE ÇOK TATLILAR SAMİMİ VE İÇTEN
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ASLI: AHHH. . . AŞK NE GÜZEL ŞEY BEĞENMEYENLER ÇEVRE BASKISI NEDİYLE AŞKI DOYA DOYA YAŞAMAYA CESARET EDEMEYEN KISKANÇ KORKAKLAR HERHALDE.
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ADANALI: yarın boşanırlar
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ANONİM: Edep ya hu edep !!!
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FUTBOLSEVER: ŞAKLABANLIK'' Ta Çağ Atlamak Üzereyiz. . !!!! Ulan Edep Diye Bi ÇİÇEK Kalmadı Yahu.
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İPEK: çağ atlanınca edepsizmi olunması gerekiyor
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