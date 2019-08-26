Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan dudak dudağa doğum günü kutlaması

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, birbirine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor.

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Evliliklerinde dört yılı geride bırakan çift, 2017 yılında da oğulları Okan Ali'yi kucağına almıştı. Mutlu bir aile kuran Düvenci, bugün 42. yaşına giren eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

DUDAK DUDAĞA POZUNU PAYLAŞTI

Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı eşi ile dudak dudağa olan romantik kareye "Sen... Hep sen... İyi ki sen... Hep sen... İyi ki doğdun sevgilim... Beraber yaşlanalım..." notunu düştü.