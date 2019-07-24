Ceyda-Esra kardeşler hayranlarına müjdeyi verdi: Yeni şarkımız yolda!

Esra - Ceyda Ersoy kardeşler nam-ı diğer cicişler Bodrum tatillerine son sürat devam ediyorlar. Kardeşlerden Ceyda Ersoy son paylaşımında yeni albüm çıkaracaklarının müjdesini verdi.

"YENİ ŞARKIMIZ YOLDA"

Instagram hesabından paylaşım yapan Ceyda Ersoy, "Yeni şarkımız yoldaa... 'Biz Çok Güzeliz' geliyoorrr..." ifadelerini kullandı. Ceyda Ersoy, kardeşi Esra Ersoy'u paylaşıma etiketlemeyi unutmadı. Ersoy'un paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"GÜNÜN EN GÜZEL HABERİ"

Ersoy'un müjdesi karşısında çok sevindiğini belirten bir takipçisi paylaşıma, "Günün en güzel haberi. Dinlemek için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı." Başka bir takipçisi ise, "Çok güzelsiniz. Şarkınızın tıklanma rekoru kıracağından eminim." ifadelerini kullandı.