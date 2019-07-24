Ceyda-Esra Ersoy kardeşler hayranlarına müjdeyi verdi: Yeni şarkımız yolda!
Esra-Ceyda Ersoy kardeşler nam-ı diğer cicişler Bodrum tatillerine son sürat devam ediyor. Kardeşlerden Ceyda Ersoy sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla hayranlarına yeni albüm çıkaracaklarının müjdesini verdi.24.07.2019 21:13
Esra - Ceyda Ersoy kardeşler nam-ı diğer cicişler Bodrum tatillerine son sürat devam ediyorlar. Kardeşlerden Ceyda Ersoy son paylaşımında yeni albüm çıkaracaklarının müjdesini verdi.
"YENİ ŞARKIMIZ YOLDA"
Instagram hesabından paylaşım yapan Ceyda Ersoy, "Yeni şarkımız yoldaa... 'Biz Çok Güzeliz' geliyoorrr..." ifadelerini kullandı. Ceyda Ersoy, kardeşi Esra Ersoy'u paylaşıma etiketlemeyi unutmadı. Ersoy'un paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
"GÜNÜN EN GÜZEL HABERİ"
Ersoy'un müjdesi karşısında çok sevindiğini belirten bir takipçisi paylaşıma, "Günün en güzel haberi. Dinlemek için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı." Başka bir takipçisi ise, "Çok güzelsiniz. Şarkınızın tıklanma rekoru kıracağından eminim." ifadelerini kullandı.
Ceyda Ersoy, Instagram, Magazin
YORUMLAR (9)
ÇAPKIN KIZ ASLI: BENDE YAŞLI VE ZENGİN BİR KOCA BULUP EVLENMEK SONRADA AYRILIP NAFAKA ALMAK İSTİYORUM. SONRADA ŞEYMA GİBİ HAYATIMI YAŞAMAK İSTİYORUM.
Yayından Kaldır
0 0Cevap yaz
ÇAPKIN KIZ ASLI: BENDE BUNLAR GİBİ MEŞHUR OLMAK İSTİYORUM... NE YAPMALIYIM
Yayından Kaldır
0 0Cevap yaz
TIKLAYICI: Benim , sizi seve seve tıklayacağımdan emin olabilirsiniz hanımefendi . Siz söyleyin ben tıklarım. . . . Tıkır, tıkır . Ooooh
Yayından Kaldır
1 0Cevap yaz
EYLÜL: MÜTHİŞ HABER YA . . . . HERKES BU ALBÜMÜ BEKLİYORDU. . . . . . . . . . . HATTA İKİ TANE ALACAĞIM . . . . . . . . NE OLUR NE OLMAZ YEDEKTE OLSUN. . . . . . . . . .
Yayından Kaldır
1 0Cevap yaz
CİCİŞLER: saçını başını yolarım eylüldeki dökülen yapraklar gibi savururum yerlere
Yayından Kaldır
0 0
ÇAPKIN KIZ ASLI: ANAA SAYFADAKİ RESİMDEKİ DAĞ VE VADİ MANZARASINA HAYRAN KALDIM :)))
Yayından Kaldır
0 0Cevap yaz
SANANEEEE: sana neee
Yayından Kaldır
0 0
ŞAHİN: şarkımı dinleyeceğiz yoksa çıplak bedenlerini mi. . . . . . . . . . . . sabırsızlık la bekliyoruz. . . . . . . . . . . .
Yayından Kaldır
1 0Cevap yaz
HABERCI: BUNLARIN HAYRANIDAMI VARDI :)))
Yayından Kaldır
0 0Cevap yaz