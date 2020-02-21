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Ceyda Melek Pınar Türkiye ikincisi oldu

Isparta Halıkent Orta Okulu öğrencisi Ceyda Melek Pınar, 2000 metrede Türkiye ikincisi olduOkul Sporları Faaliyet Programı içerisinde yer alan Okullararası Kros İl Birinciliği bugün Osmaniye'de gerçekleştirildi.

21.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:48Ceyda Melek Pınar Türkiye ikincisi oldu
Halıkent Orta Okulu öğrencisi Ceyda Melek Pınar, 2000 metrede ikincisi oldu

Okul Sporları Faaliyet Programı içerisinde yer alan Okullararası Kros İl Birinciliği bugün 'de gerçekleştirildi. Isparta Halıkent Orta Okulu öğrencisi Ceyda Melek Pınar, 2000 metrede Türkiye ikincisi oldu. 6 dakika 27 saniyelik derecesiyle gümüş madalya kazanan Pınar, yağış ve çamur deryasında bir zeminde önemli bir başarıya imza attı. Ceyda Melek Pınar, düzenlenen ödül töreninde madalyasını Halıkent Orta Okulu Müdürü Özer Özdoğancı'dan aldı.

Bu arada Atletizm İl Temsilcisi Sibel Yılmaz, Osmaniye'de yapılan yarışmada Isparta Halıkent Orta Okulu öğrencisi Ceyda Melek Pınar'ın, 2000 metrede Türkiye ikincisi olduğunu belirterek, Isparta'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi. - ISPARTA

Osmaniye, Isparta, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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