Haberler » Güncel » Haber

Ceydanur'un Tarkan hayali gerçek oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden ikamet eden 2 çocuklu Koç ailesinin 22 yaşındaki down sendromlu kızları Ceydanur'un en büyük hayali, Tarkan konserine gitmesiyle gerçek oldu.

02.10.2019 12:49Ceydanur'un Tarkan hayali gerçek oldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden ikamet eden 2 çocuklu Koç ailesinin 22 yaşındaki down sendromlu kızları Ceydanur'un en büyük hayali, Tarkan konserine gitmesiyle gerçek oldu.

En büyük hayalinin ve isteğinin Tarkan konserine gitmek olduğunu söyleyen Ceydanur Koç, "Konserine gitmek istiyorum, bize çay içmeye gelsin" derken, baba İsa Koç ise "Ben Ceydanur'un her isteğini yerine getirmeye çalıştım. Çocukluğundan beri Tarkan'ı çok seviyor. Şimdi de Tarkan konserine gitmek istiyor ancak bilet bulamadığım için götüremiyorum. Sadece kızım için Tarkan konserine bilet istiyoruz. Hiç kimseden maddi bir beklentimiz, isteğimiz yok manevi olarak yanımızda olsunlar yeterli" diyerek yetkililerden yardım istemişti.

Sürekli Tarkan'ın konser videolarını izleyen down sendromlu Ceydanur'un görüntüleri izlerken yaşadığı mutluluğun yüzüne yansıdığı görüntülerin yayınlanmasının ardından Koç ailesi ile iletişime geçen Tarkan'ın ekibi, Koç ailesini önceki gün düzenlenen konserde misafir etti. En büyük hayalini gerçekleştirerek ünlü sanatçı ile bir araya gelen Ceydanur büyük bir mutlululuk yaşadı. Ceydanur ile Tarkan günün anısına fotoğraf da çektirerek anı ölümsüzleştirdi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Tarkan, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:20 Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
22:20 Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar
22:20 Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
22:20 İü-cerrahpaşa veteriner fakültesi'nin 3 gün içinde boşaltılması istendi
22:17 İü-cerrahpaşa veteriner fakültesi'nin 3 gün içinde boşaltılması istendi
22:16 Fabrikadaki yangına camdan girerek müdahale ettiler
22:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan: Siyaset ailemize yük oldu, iftiraları getirdi