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Ceyhan adliyesi ve cezaevleri dezenfekte edildi

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda Covid-19 salgın hastalığını amacıyla Ceyhan Adliyesi, Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumunda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

03.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:18
Ceyhan adliyesi ve cezaevleri dezenfekte edildi
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda Covid-19 salgın hastalığını amacıyla Ceyhan Adliyesi, Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumunda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada Ceyhan Adliyesi duruşma salonları, koridorlar, hakim-savcı ve kalem odaları, asansörler, lavabolar, adliye içerisindeki oturma bankları, adliyeye ait araçlar, vatandaş ve personelin giriş-çıkışta kullandığı kapılar, X-ray cihazları, Ceyhan Barosuna ait avukat bekleme odaları ve benzeri alanlar sık aralıklarla dezenfekte edildiği, ayrıca görevli polis memurları tarafından adliyeye  girişte vatandaş ve personelin ateş ölçer marifetiyle ateşlerinin ölçüldüğü, adliye içerisinde görülebilir alanlara hastalık riskini anlatan ve korunma tedbirlerini içeren afişler ve duyurular asıldığı, vatandaş ve personelin  kullanması amacıyla her kata dezenfektan konulduğu, adliye içerisinde giriş, danışma ve ön büro gibi vatandaş ile sürekli temas edilen alanlarda görev yapan personele eldiven ve maske dağıtıldığı bildirildi.

Bunların yanında, Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumuna yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan, eldiven, maske ve temizlik malzemesinin temin edildiği, tüm hükümlü/tutuklu ve personel korona virüsten korunma yolları ve hijyen hususlarında bilgilendirildiği, Ceza İnfaz Kurumları ring/servis araçları, görüşme odaları X-ray cihazları yemekhaneler, hükümlü/tutuklu koğuşları ve lavabolar vb. alanların dezenfekte çalışmaları da düzenli olarak yapıldığı kaydedildi. - ADANA
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Kaynak: İHA

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