Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem oldu

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem oldu Ceyhan'da Adana'nın ilk kadın belediye başkanı seçilen Hülya Erdem duygulu anlar yaşadı Mazbatası iptal edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yerine Başkan Yardımcısı Hülya Erdem seçildi Ceyhan Belediye Başkanlığına CHP Meclis Üyesi ve...

05.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:24
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem oldu
Ceyhan'da Adana 'nın ilk kadın belediye başkanı seçilen Hülya Erdem duygulu anlar yaşadı
Mazbatası iptal edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yerine Başkan Yardımcısı Hülya Erdem seçildi
ADANA - Ceyhan Belediye Başkanlığına CHP Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Hülya Erdem seçildi.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 26 Mart'ta mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'dan boşalan Ceyhan Belediye Başkanlığı için bugün seçim yapıldı.
Ceyhan Belediye Meclisinde yapılan seçimde, Millet İttifakından Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ve Ceyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hülya Erdem ile Cumhur İttifakından Hakan Uçaral aday oldu.
3. tur oylama sonunda 18 oy alan Hülya Erdem Ceyhan Belediye Başkanı seçildi. Hakan Uçaral ise 13 oy aldı.
Ceyhan'da Adana'nın ilk kadın belediye başkanı seçilen Hülya Erdem duygulu anlar yaşadı. Ceyhan'a gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da "Beklenen bir sonuçtu" dedi. Eski Başkan Kadir Aydar ise bir grup partili tarafından omuzlara alındı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadir Aydar, Ceyhan, Adana, Genel

Haberin Videosu :

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem oldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem oldu - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

17:52: Gece 3'e kadar nöbet tutup sabah seranın yerle bir olduğunu gördü - Haberler 17:51: Çin'de koronavirüsten ölenler için ulusal yas töreni düzenlendi - Haberler 17:51: İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyelerinde - Haberler 17:51: Prof. Dr. Kaplan'dan Koronavirüs Sürecinde Kanser Hastalarına Öneriler - Haberler 17:51: Covid-19: İngiltere'de bahçe ve sokaklar spor salonuna dönüştü - Haberler 16:41: İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor - Haberler 16:32: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti - Haberler 15:40: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık - Haberler 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:14: Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla - Haberler 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi