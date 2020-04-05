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Ceyhan Belediye Başkanlığına, CHP'li meclis üyesi Hülya Erdem seçildi

Adana'da, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine CHP'li meclis üyesi Hülya Erdem, Ceyhan Belediye Başkanlığına seçildi.

05.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:44
Adana 'da, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine CHP'li meclis üyesi Hülya Erdem, Ceyhan Belediye Başkanlığına seçildi.
Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde geniş güvenlik önlemleri altında yapılan seçimde, AK Partili meclis üyesi Hakan Uçaral ile yarışan CHP'li Hülya Erdem, rakibinin 13 oyuna karşılık 18 oy alarak başkanlık görevine getirildi.
Seçimi kazanan Erdem, sevincini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eski başkan Kadir Aydar ile paylaştı.
Yüksek Seçim Kurulu, Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasınının iptaline karar vermişti. Ceyhan Belediye Başkanlığına, CHP’li meclis üyesi Hülya Erdem seçildi

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Ceyhan, Adana, Güncel

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Ceyhan Belediye Başkanlığına, CHP'li meclis üyesi Hülya Erdem seçildi
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