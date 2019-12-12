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Ceyhan Belediyesi çiçek üreterek 800 bin lira tasarruf etti

Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera kurarak çiçek üretmeye başladı.

12.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:00Ceyhan Belediyesi çiçek üreterek 800 bin lira tasarruf etti
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera kurarak çiçek üretmeye başladı. Peyzaj çalışmalarında kullanılacak 172 bin 750 adet çiçek için ödenecek tutarı harcama kalemleri içinden çıkaran Ceyhan Belediyesi bu çalışma ile 800 bin TL tutarında tasarruf sağladı.

"İsraf Düzenine Son" sloganıyla hurdaya atılmış araçları tamir ederek 10 milyon, yine hurdaya atılmış park aletlerini onararak 1 milyon tasarruf sağlayan Ceyhan Belediyesi bu kez de sera kurup çiçek üretmeye başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden destek alarak kurulan serada Ceyhan'ın park ve bahçelerinin peyzajında kullanılacak mevsimlik çiçekler üretiliyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, göreve geldiği günden bu yana Ceyhan'ın kaynaklarını yine Ceyhan için kullanmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Bütün birimlerimiz kendi görev alanları dahilinde tasarruf tedbirleri aldı. Satın alınan ürünlerle hizmet yapmak yerine tamir ederek ya da üreterek yine aynı kalite ile Ceyhan'a hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu bakış açısı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ziraat mühendislerimiz Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte bir çiçek serası kurdular. Bu serada üretilen çiçeklerler ilçemizin peyzaj çalışmaları yapılacak. Bu çalışma ile üretilecek 172 bin 750 çiçeğe ödemek zorunda kalacağımız 800 bin lira belediyemizin kasasında kalacak. Böylece daha yeşil bir Ceyhan'a daha az bir maliyetle kavuşmuş olacağız" dedi. - ADANA

Ceyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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