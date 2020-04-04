Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ceyhan Belediyesi'nde meclis üyelerinin yakınlarının işe başlatıldığı iddialarına soruşturma

ADANA Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasının iptal edilmesinin ardından yeniden seçime gidecek olan belediyede Millet İttifakı meclis üyelerinin yakınlarının belediyede işe başlatıldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

04.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:14
Ceyhan Belediyesi'nde meclis üyelerinin yakınlarının işe başlatıldığı iddialarına soruşturma

ADANA Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasının iptal edilmesinin ardından yeniden seçime gidecek olan belediyede Millet İttifakı meclis üyelerinin yakınlarının belediyede işe başlatıldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasıyla başlayan süreçte 'Millet İttifakı meclis üyelerinin birinci dereceden yakınlarının apar topar işe alındığı' yönünde iddialar üzerine açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "05.04.2020 tarihinde yapılacak seçimden önce belediye meclis üyelerinin iradelerini ve seçimi etkilemeye yönelik olarak organize bir şekilde meclis üyelerinin birinci ve ikinci derece akrabalarından toplam 26 kişinin 01.04.2020-03.04.2020 tarihleri arasında Ceyhan Belediyesi Personel A.Ş.'ye işe alındığı, aynı yerden 13.03.2020 tarihinden beri de bu kapsamda 18 kişinin işten çıkarılıp 51 kişinin işe alındığı, belediye yöneticilerinin kamu kaynaklarını kamu hizmeti amacının dışında şahsi siyasi amaçları ve çıkarlar için kullandıkları, 05.04.2020 tarihinde yapılacak seçimlere açıkça hile karıştırmaya çalıştıkları ve bu işe alınmaların kamuoyuna yansıması üzerine bahsi geçen 26 kişinin işten çıkarıldığı Ceyhan Kaymakamlığına gelen şikayet ve ihbarlar üzerine tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce ve Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca 03/04/2020 tarihli 2020/1902 esas numarasıyla soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Valiliği, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ceyhan Belediyesi'nde meclis üyelerinin yakınlarının işe başlatıldığı iddialarına soruşturma - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:59: KAYSERİ Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı - Haber 18:58: Antalya'da otomobille polislerden kaçan 19 yaşındaki genç kaza yaptı - Haber 18:57: Pazar ve marketlerde vatandaşlar maskeyle alışveriş yapıyor - Haber 18:57: Sağlık çalışanına yönelik darp iddiası - Haber 18:55: Mardin'de akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 18:27: Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı - Haber 18:02: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber