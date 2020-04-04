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Ceyhan Belediyesi'nde seçim öncesi alınan 26 kişi işten çıkartıldı

Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Meclisi'nde yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesi işe alınan çoğu meclis üyesi yakını 26 kişinin işten çıkarıldığı ve konuyla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

04.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:59
Ceyhan Belediyesi'nde seçim öncesi alınan 26 kişi işten çıkartıldı
Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Meclisi'nde yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesi işe alınan çoğu meclis üyesi yakını 26 kişinin işten çıkarıldığı ve konuyla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Bazı basın yayın organlarında "Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasıyla başlayan süreçte Millet İttifakı meclis üyelerinin birinci dereceden yakınlarının apar topar işe alındığı" yönünde haberler yer alması üzerine olaya el koyan Adana Valiliği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Nisan ile 3 Nisan tarihleri arasında belediyeye meclis üyelerinin yakınlarından işe alınan 26 kişinin çıkartıldığını ve soruşturma açıldığını belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"5 Nisan 2020 tarihinde yapılacak seçimden önce belediye meclis üyelerinin iradelerini ve seçimi etkilemeye yönelik olarak organize bir şekilde meclis üyelerinin birinci ve ikinci derece akrabalarından toplam 26 kişinin 1 ile 3 Nisan 2020 tarihleri arasında Ceyhan Belediyesi Personel A.Ş'ye işe alındığı, aynı yerden 13 Mart 2020 tarihinden beri de bu kapsamda 18 kişinin işten çıkarılıp 51 kişinin işe alındığı, belediye yöneticilerinin kamu kaynaklarını kamu hizmeti amacının dışında şahsi siyasi amaçları ve çıkarlar için kullandıkları, 5 Nisan tarihinde yapılacak seçimlere açıkça hile karıştırmaya çalıştıkları ve bu işe alınmaların kamuoyuna yansıması üzerine bahsi geçen 26 kişinin işten çıkarıldığı Ceyhan Kaymakamlığı'na gelen şikayet ve ihbarlar üzerine tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak valiliğimizce ve Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca 03/04/2020 tarihli 2020/1902 esas numarasıyla soruşturma başlatılmıştır." - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Valiliği, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ceyhan Belediyesi'nde seçim öncesi alınan 26 kişi işten çıkartıldı - Haberler

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