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Ceyhan Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere burs

Ceyhan Belediyesi 389 üniversite öğrencisine burs verecek.

08.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:36Ceyhan Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere burs
Belediyesi 389 üniversite öğrencisine burs verecek. İhtiyaç sahiplerini tespit etme çalışmasının tamamladığını bildiren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar burs almaya hak kazanan öğrencilere 15 Ocak'ta burslarının hesaplarına yatacağının müjdesini verdi.

Seçim vaatlerinden birini daha hayata geçiren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, burs başvurusu yapan 956 öğrenci arasından ihtiyaç sahibi öğrencileri belirlendiğini ve 389 öğrencinin burs almaya hak kazandığını bildirdi. Aydar, "Başkan Yardımcım Hülya Erdem ve ekibinin yaptığı araştırmalar sonucunda belediyemize başvuruda bulunan 956 arkadaşımız arasından siyasi görüşüne bakmadan, hiçbir vatandaşımızı siyasi görüşüne göre ayırmadan sadece maddi durumuna bakarak 389 öğrencimize burs imkanı sağlıyoruz. Bu öğrencilere karar verirken tek kriterimiz ihtiyaç sahibi olmasıydı. Anne veya babasından herhangi birinin sigortası olmayan, dar gelirli öğrencilerimizi titizlikle belirledik. Burs almaya hak kazanan öğrencilerimizin bursları 15 Ocak'ta hesap numaralarına yatırılmış olacak" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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