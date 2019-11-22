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Ceyhan Belediyesinden sağlık hizmeti

Ceyhan Belediyesi hasta nakil, evde sağlık ve sağlık kabini hizmetleriyle Ceyhan'da sosyal güvencesi olmayan, yatağa bağımlı, felçli ve yaşlı hastalara hizmet veriyor.

22.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:34Ceyhan Belediyesinden sağlık hizmeti
Belediyesi hasta nakil, evde sağlık ve sağlık kabini hizmetleriyle Ceyhan'da sosyal güvencesi olmayan, yatağa bağımlı, felçli ve yaşlı hastalara hizmet veriyor.

İki haftada bir, farklı bir mahalleye kurulan sağlık kabini ile Ceyhan'ın 112 mahallesinde vatandaşlara uzman bir sağlık personeli kadrosu ile şeker ve tansiyon ölçümü, kilo kontrolü hizmeti veriliyor. Hasta nakil ve evde bakım hizmetleri ile de yatağa bağımlı ve yaşlı hastaların hastaneye gidip gelmesi, pansuman, enjeksiyon ve kişisel bakım problemleri ortadan kaldırılmış oluyor.

Ceyhan Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'nün her iki haftada bir başka mahalleye kurduğu sağlık kabini bu hafta Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde şeker, tansiyon ölçümü ve kilo kontrolü ile mahalle sakinlerine hizmet veriyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçe sınırları içindeki 112 mahallede yüzlerce yalnız yaşayan, bakıma ihtiyacı olan, yatağa bağımlı, yaşlı vatandaş bulunduğunu belirterek, "Bu insanların hiç birinin sosyal güvencesi yok. Yatağa bağımlı hastalarımızın vücutlarında oluşan yatak yaralarını pansuman ettirecek güçleri yok. Her gün iğne yaptırmak zorunda olan hastalarımız var. Yine yüzlerce şeker ve tansiyon hastamız var. Bunların her gün ölçümlerinin yapılması, enjeksiyon yapılması vatandaşlarımız için büyük bir maddi külfet. Biz sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm bu ihtiyaçları giderebilmek için uzman kadromuzla sağlık hizmetleri veriyoruz. İmkanlarımız arttıkça da sağlık hizmetlerimizi daha kapsamlı hale getireceğiz. Özellikle sosyal güvencesi olmayan yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın güvencesi biziz" dedi. - ADANA

Ceyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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