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Ceyhan Belediyesinden temizlik ve sağlık seferberliği

Ceyhan Belediyesi, Sarımazı Mahallesinde 250 personel ve 72 araç ile temizlik yapıldı, yaşlılar sağlık kontrollerinden geçirildi.

12.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:58Ceyhan Belediyesinden temizlik ve sağlık seferberliği
Belediyesi, Mahallesinde 250 personel ve 72 araç ile temizlik yapıldı, yaşlılar sağlık kontrollerinden geçirildi.

Ceyhan Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Sarımazı'da başlattığı çalışmayla bir günde tüm mahalle tertemiz hale getirildi. Bütün yaşlıların evleri temizlendi, kişisel bakımları ve sağlık kontrolleri yapıldı. Bundan sonra tüm mahallelerde devam edecek olan sağlık taraması ve temizlik çalışmasına Ceyhan Belediyesi'nin tüm hizmet birimleri ile Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri katıldı.

Temizlik ve sağlık çıkartmasının diğer mahallelerde de devam edeceğini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Belediyemizin işlerini de aksatmamak için personelimizin tatilinden fedakarlık yaparak Ceyhan'a hizmet veriyoruz. 7 gün 24 saat Ceyhan için çalışıyoruz. Sarımazı Mahallemizin her köşesi baştan sona temizlendi ve yıkandı. Bütün yaşlıların evleri temizlendi, kişisel bakımları yapıldı. Sağlık ekiplerimiz tüm vatandaşlarımıza tansiyon ve şeker ölçümü yaptılar. Bu proje kapsamında çalışmalar farklı bir mahallede tekrarlanacak. Ceyhan'ı, yaşadığımız şehri pırıl pırıl yapmak için, hastalarımızı yaşlılarımızı yalnız bırakmamak için çalışıyoruz" dedi. - ADANA

Sarımazı, Ceyhan, ASKİ, Güncel

Kaynak: İHA

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