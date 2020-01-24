Haberler » 3. Sayfa » Ceyhan'da 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler

Ceyhan'da 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

24.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:11Ceyhan'da 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

'nın ilçesinde 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda yol kontrol uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu. Araçta yapılan aramada, M.T. adlı yolcunun el çantasında 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. M.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA


Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

24.01.2020 09:23:43