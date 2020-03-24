Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ceyhan'da 50 litre kaçak alkol ele geçirildi - Haberler

Ceyhan'da 50 litre kaçak alkol ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 50 litre kaçak alkol ele geçirildi.

24.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:44
Ceyhan'da 50 litre kaçak alkol ele geçirildi
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde 50 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.Ç. (52) isimli şahsın kullandığı 01 ACL 172 plakalı otomobilde yapılan aramada toplam 50 litre boğma diye tabir edilen içki ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:27: Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı - Haberler 18:26: Adalet Bakanı Gül: "Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını... - Haberler 18:24: Şuhut'ta şiddetli yağmur ve dolu yağışı - Haberler 18:20: Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretimi yapılan imalathaneye operasyon - Haberler 18:20: AK Parti ve CHP, infaz düzenlemesi için bir araya geldi (2) - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading