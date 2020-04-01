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Ceyhan'da AK Parti'den yardım seferberliği

Adana'nın Ceyhan ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara korona virüs önlemleri kapsamında gıda, ilaç ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

01.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:09
Ceyhan'da AK Parti'den yardım seferberliği
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara korona virüs önlemleri kapsamında gıda, ilaç ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, dünyada hayatı durma noktasına getiren korona virüs salgını nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini ve zarar gördüğünü belirterek, "Ülkemizde yaşanan süreçte ise devletimiz aldığı olağanüstü tedbirler sayesinde salgın hastalıktan minimum düzeyde etkilenmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ihtiyaç sahibi ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon aileye 1000'er lira nakdi yardım yapılmış, emekli maaşlarına zam yapılarak en düşük emekli maaşı 1500 TL seviyesine getirilmiş, sanayi ve ticaret alanında da vatandaşlarımıza ekonomik destek verilerek faizsiz kredi imkanı sunulmuştur. Devletimizin yaptığı yardım ve destek paketlerine ek olarak Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganı ile yürüttüğü kampanya üzerine yardım ve dayanışma seferberliğine destek sağlıyoruz" dedi.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve yardım kolisi dağıttıklarını belirten Bünül, "Bu süreci ancak aziz milletimizle el ele verirsek atlatabiliriz. Öncelikle kurduğumuz ekibimizle ihtiyaç sahiplerine 7/24 ulaşacakları irtibat numaramızı verdik. Korona virüsle mücadelede ihtiyaç sahipleri için başlatılan yardım kampanyasına 65 yaş ve üzeri 500 ailenin gıda, ilaç ve temizlik ihtiyacını karşılayarak destek olduk" diye konuştu. - ADANA
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Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Ceyhan, Adana, Güncel
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