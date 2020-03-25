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Ceyhan'da AK Parti yaşlı üyeleri için ekip kurdu

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, 65 yaş üstü üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ekip oluşturduklarını bildirdi.

25.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:46
Ceyhan'da AK Parti yaşlı üyeleri için ekip kurdu
AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, 65 yaş üstü üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ekip oluşturduklarını bildirdi.

Başkan Bünül, 65 yaş üstü üyelerine telefonla mesaj gönderip, ihtiyaçları olduğunda istedikleri zaman kendilerini arayarak yardım isteyebileceklerini bildirdiklerini söyledi.

Sıkıntı ve talepleri olan üyelerin diğer zamanlarda da ilçe başkanlığına müracaat edebileceklerini kaydeden Başkan Bünül,

"65 yaş üstü 2 bin 446 üyemizden istedikleri zaman ihtiyaçları oluğunda bizi aramalarını istedik. Şimdiye kadar maske, eldiven, gıda ihtiyaçlarını bildirdiler. Biz de kurduğumuz ekiple bu üyelerimizin ihtiyaçlarını gece gündüz karşılıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammed İslam, AK Parti, Ceyhan, Politika

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