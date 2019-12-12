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Ceyhan'da atıl binalar yıkılıyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde görüntü kirliliğine neden olan yapılar yıkılıyor.

12.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:37Ceyhan'da atıl binalar yıkılıyor
'nın ilçesinde görüntü kirliliğine neden olan yapılar yıkılıyor.

Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri suç unsurlarının meskeni haline gelen Ebenin Parkı, ilçenin ana arterlerinden biri olan Çamlıyol'da görüntü kirliliği oluşturan çay ocağı ve Atatürk Caddesi'ndeki esnafı rahatsız eden çeşmeden sonra şimdi de Aydemiroğlu Mahallesi Emin Civelek Caddesi 582 Sokak'ta bulunan aşevi binasının yıkımını gerçekleştirdi. Ceyhan depreminden bu yana işlevini yitiren ve virane haline gelen aşevi binasının yıkılmasıyla mahalle halkının nefes alabileceği bir yeşil alan hayata geçirilecek.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 30 yıldır ihmal edilmiş yapıların ilçenin gelişiminin önünde duvar ördüğünü ifade ederek, "Ceyhan'ın gelişimini engelleyen ne varsa bir bir yıkmaya, yerine yeşil alanlar ve bilim, kültür yuvaları yapmaya devam edeceğiz. Eskimiş, köhne, beton yapılar yerine Ceyhan'ın geleceği olan çocuklarımızın huzur içinde büyüyeceği bir kent oluşturmak için projeler üretiyoruz. Halkın hiçbir ihtiyacını karşılamayan, aksine görüntü kirliliğine neden olan atıl binalar zamanla tek tek yok olacak. Ferah bir Ceyhan, ferah bir gelecek inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Fen İşleri Müdürlüğü, Atatürk Caddesi, Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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