Ceyhan'da cuma namazı olağanüstü önlemler altında kılındı

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında 19 Mart'ta toplu şekilde ibadete kapatılan camiler, olağanüstü önlemlerle yeniden ibadete açıldı.

Ceyhan'da cuma namazı olağanüstü önlemler altında kılındı
29.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:37
Korona virüs salgını önlemleri kapsamında 19 Mart'ta toplu şekilde ibadete kapatılan camiler, olağanüstü önlemlerle yeniden ibadete açıldı. Ceyhan'da 74 gün sonra yeniden kılınan Cuma namazı için Ceyhan Belediyesi olağanüstü önlemler aldı.

İlçe merkezinde 12 camide, çevre mahallelerdeki 93 camide ve namaz için hazırlanan stadyum ve pazar yerlerinde dezenfekte işlemi yapıldı. Cuma namazı öncesinde Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Başkan Yardımcısı İlker Önük alınan önlemleri bizzat takip etti, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.

Alınan önlemleri takip eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; "Ülkemizin tamamında olduğu ilçemizde de 74 gün sonra yeniden camilerimiz ibadete açıldı. Normalleşme sürecinde yeniden bir salgın riski yaşamamız adına önlemlere özen göstermemiz hayatı önem arz ediyor. Ekiplerimiz hafta boyunca camilerimizde, stadyumda ve pazar yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürdürdüler. Cuma namazı öncesinde de cemaate ateş ölçümü ve maske dağıtımı yapıldı. Salgının ilçemizde yayılmaması için canla başla çalışan ekiplerimize, sağlık personellerine ve uyarı dikkate alıp uygulayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum "ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Haber
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin’e Zehra Zümrüt Selçuk’tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Haberler››Güncel››Ceyhan'da cuma namazı olağanüstü önlemler altında kılındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:33: Selimiye'de hafif yağmur altında cuma namazı - Haber 15:33: Ceyhan'da cuma namazı olağanüstü önlemler altında kılındı - Haber 15:33: Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haber 15:33: Koca: "Bu hastaneler, sadece afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan... - Haber 15:33: Netanyahu: "Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz" - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 13:44: 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu - Haber 13:21: Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı - Haber 12:25: Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı - Haberler 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler