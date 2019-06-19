19.06.2019 13:27
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Ceyhan'da eve yıldırım düştü

Ceyhan

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan sağanak sırasında bir eve yıldırım düştü.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan sağanak sırasında bir eve yıldırım düştü. Şans eseri evde kimsenin olmaması sonucu can kaybının yaşanmadığı olayda evde yangın çıktı ve hasar meydana geldi.
İlçede etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Büyükmangıt Mahallesi'nde Hatice ve Mehmet Haymana çiftine ait eve yıldırım düştü. Evde kimsenin olmadığı anda düşen yıldırımın ardından evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Olay sırasında komşularında olan Mehmet Haymana, evdeki birçok eşyanın kullanılmaz hale geldiğini söyledi.


- Adana
Kaynak: DHA
Haymana, Adana, Ceyhan, Güncel

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