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Ceyhan'da kadınlara pilates ve zumba kursu

Ceyhan Belediyesi kadınlar için fitness, step aerobik, pilates ve zumba kursu açtı.

19.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:34 Ceyhan'da kadınlara pilates ve zumba kursu
Belediyesi kadınlar için fitness, step aerobik, pilates ve zumba kursu açtı.

Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde hafta içi her gün yedi seans, Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğçe Güney eşliğinde Ceyhanlı 200 kadına fitness, aerobik, plates ve zumba eğitimi veriliyor. Spora başlamadan önce hizmetten yararlanan bütün kadınlara Diyetisyen Elif Gökçe Üstündağ tarafından kilo, boy kontrolü yapılarak diyet programları uygulanıyor. Her bir branş eğitimin 4 ay süreceği kurslar Ceyhan'da özellikle kadınların sosyal yaşamlarını nitelikli hedefliyor.

Spor kursları hakkında bilgi veren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Her kesimden vatandaşımız için sosyal hizmetler vermeye önem veriyoruz. Nisan ayından bu yana halkımız için yüzme, futbol, bale, piyano, keman, gitar, basketbol, robotik kodlama, üniversiteye ve Beden Eğitimi Öğretmenliği'ne hazırlık kursları verdik. Şimdi de ekonomik koşullarından dolayı yapamayan kadınlarımız için 4'er aylık periyotlar halinde fitness, step aerobik, pilates ve zumba kursları veriyoruz. Kadınlarımızın sağlıklı bir şekilde spor yapabilmeleri ve diyet yapabilmeleri için uzman bir kadro ile çalışmaya özen gösterdik. Derslerimiz iki ayrı salonda veriliyor. Sağlıklı spor yapılabilmesi için gereken her türlü teknik imkan salonlarımızda mevcut. Giyinme odaları ve duşlarımızın hijyenik olabilmesi için itina gösteriyoruz. Salonumuzda güvenlik hizmeti de veriyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile günün her saatinde spor yapabilirler" ifadelerini kullandı. - ADANA

Murat Göğebakan, Ceyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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