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Ceyhan'da kaza: 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

04.10.2019 18:23Ceyhan'da kaza: 2 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Ceyhan Otogar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Tunç yönetimindeki 33 BTC 93 plakalı otomobil Gaziantep'ten Ceyhan istikametine gelmekte olan Mazlum Ceylan yönetimindeki 01 VG 190 plakalı araca Ceyhan Otogar kavşağında çarptı. Kazada her iki şoför de 112 Acil ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ahmet Tunç kafadan aldığı darbe ile yoğun bakıma alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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